Premieră istorică în SUA: Senatoarea Tammy Duckworth a venit cu bebeluşul în plen şi a votat In varsta de doar zece zile, Maile si-a facut intrarea in politica americana joi, in bratele mamei sale, senatoarea democrata Tammy Duckworth. Prima femeie care si-a luat cu ea bebelusul la un vot in Senatul de la Washington a fost primita cu aplauze de colegii sai, scrie AFP.



Fosta combatanta a armatei americane, Tammy Duckworth si-a pierdut picioarele si a trecut pe langa moarte in Irak pe 12 noiembrie 2004, cand elicopterul Blackhawk pe care il copilota a fost atins de o racheta.



Intr-un scaun rulant, cu fetita adormita in poala, senatoarea si-a exprimat votul - contra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

