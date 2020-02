Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 9 ani a fost gasita moarta la un loc de joaca din Fagaraș, sambata seara, noteaza Agerpres. Politistii din municipiul Fagaras au demarat investigații la fața locului. Potrivit Agerpres, a fost sesizata, la 112, prezenta unui copil, in stare de inconstienta, pe un loc de joaca din municipiul…

- O fetița a fost filmata in timp ce se plimba pe o bordura ingusta aflata pe peretele unui bloc, la cel de-al cincilea etaj al cladirii. Copila a fost cat pe ce sa cada spre o moarte sigura.

- Un copil de un an și jumatate a fost gasit mort, in a treia zi de Craciun. S-a intamplat in comuna Miclești din Vaslui. Chiar mama a chemat ambulanța cand a vazut ca fetița nu reacționeaza. Medicii au spus ca micuța era subnutrita.

- Tragedie la un liceu pentru nevazatori din Targu Frumos. O fetita de 8 ani a murit dupa ce a cazut peste balustrada internatului in care se afla. A fost transportata la spital si a fost operata de urgenta, dar nu a supravietuit.

- Mioara Roman sustine ca nu stie nimic despre despartirea fiicei sale de sot. "Nu știu nimic, pe cuvantul meu de onoare! Habar nu am. Locuim impreuna, dar sunt destul de separata, am dormitorul meu la parter. Oana ma mai roaga sa mai stau cu fetița. Nu ma bag, sunt prea bolnava", a declarat…

- O fetita de nici 5 luni a murit cu zile, dupa ce medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon Focsani, Vrancea, i-au prescris tratament pentru rosu in gat, desi copila avea pneumonie, sustin parintii Nenorocirea s-a produs sambata dimineata, dupa ce, vineri, pe 6 decembrie, mama s-a dus cu fetita ei la…

- Veste buna pentru pensionari: ar putea primi bonuri de masa in curand. Un nou proiect de lege aflat in dezbatere in Camera Deputatilor prevede acordarea de bonuri de masa pentru aproximativ 4.5 milioane de pensionari. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Astfel, in cazul in care biletele…

- Dubla tragedie, intr-o localitate din Buzau. O tanara mama a fost gasita fara suflare, intinsa in pat. Fetița ei, in varsta de șapte ani, se lupta pentru viața, la Spitalul de Urgența Buzau.