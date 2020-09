Premieră în Wuhan, orașul de unde a izbucnit pandemia de coronavirus Dupa mai bine de noua luni de la apariția primului caz de coronavirus, in orașul chinez Wuhan a aterizat primul avion in care se aflau pasageri. Aeroportul din Wuhan a fost inchis in ianuarie a.c.. Conform Le Figaro care citeaza televiziunea de stat CCTV, un avion al companiei sud-coreene low cost T’way a aterizatpe Aeroportul International Tianhe din Wuhan cu 60 de pasageri la bord. Toți pasagerii imbarcați in avion purtau maști de protecție. Pașapoartele acestora au fost verificate de ofiteri de politie imbracați in costume de protectie complete si viziere. Strainii care sosesc in Wuhan sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

