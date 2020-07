Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis, pentru prima data, conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea principiilor democratice si a statului de drept in acordul asupra masurilor de relansare economica adoptat marti dimineata la finalul unui summit extraordinar la Bruxelles, a anuntat presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP. ''Este prima data in istoria Europei cand bugetul este legat de obiective climatice si de respectarea statului de drept pentru acordarea finantarilor'', a afirmat Charles Michel in conferinta de presa organizata…