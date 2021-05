Stiri pe aceeasi tema

- Trei pui de urs nascuti in aceasta iarna au fost zariti in Bearn (Pirinei, sud-vest), o premiera in ultimii 50 de ani, intr-o zona geografica in care ursii sunt rari, au anuntat joi asociatiile care se ocupa cu protejarea acestor animale, potrivit AFP. "Este incurajator. In general avem…

- Trei pui de urs nascuti in aceasta iarna au fost zariti in Bearn (Pirinei, sud-vest), o premiera in ultimii 50 de ani, intr-o zona geografica in care ursii sunt rari, au anuntat joi asociatiile care se ocupa cu protejarea acestor animale, potrivit AFP. "Este incurajator. In general avem trei…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1,3% in UE, in trimestrul patru din 2020 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Cipru, Luxemburg, Lituania, Estonia, Cehia, Germania, Croatia, Malta, Belgia, Portugalia, Olanda, Slovenia,…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat schimbarea numelui vaccinului AstraZeneca, informeaza publicația franceza Le Point. Agenția Europeana a Medicamentului a validat pe data de 25 martie 2021 modificarea numelui vaccinului AstraZeneca. Odata cu inlocuirea numelui a fost schimbat și ambalajul…

- Romania under 21 a invins cu 2-1 Ungaria under 21 in cadrul Campionatului European de Fotbal pentru Tineret disputat in Ungaria și Slovenia. Pentru romani au inscirs Mațan, transferat recent, in SUA la Columbus Crew și Alex Pașcanu de la SC Ponferradina (Spania) Maghiarii au deschis scorul in minutul…

- Primul model electric al Dacia a starnit interes pe piața, iar 4.000 de clienți au inregistrat precomenzi pe site-ul dedicat in primele 48 de ore de la lansarea vanzarii modelului Dacia Spring. Dacia a deschis configuratorul și site-ul dedicat precomenzilor pentru primul model electric al marcii de…

- Romania se afla pe locul 28 din 99 in topul statelor cu turism sustenabil realizat de Euromonitor International. Suedia se afla pe primul loc, urmata de Finlanda și Austria. Top 10 este completat de Etonia, Norvegia, Slovacia, Islanda, Letonia, Franța și Slovenia. In clasament, Romania…

- Portugalia si Letonia au anuntat, luni, suspendarea vaccinarii cu serul de la AstraZeneca impotriva Covid-19, dupa ce acest lucru a mai fost anuntat de Germania, Spania, Italia, Franta si Slovenia. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Nu avem in buget…