Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a facut miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,75% si 2,00% dobanda de politica monetara, cel mai ridicat nivel din 2008, pe fondul cresterii economice solide si a situatiei foarte bune a pietei fortei de munca,…

- Indicele ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe toate scadentele, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut…

- „În sedinta din 7 mai 2018, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an de la 2,25 la suta pe an începând cu data de 8 mai 2018”, se arata într-un…

