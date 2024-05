Fostul președinte american și actual candidat republican la alegerile prezidențiale din noiembrie, Donald Trump, a fost declarat vinovat de tribunalul din New York pentru toate cele 34 de acuzații ce-i sunt aduse. Dupa doua zile de deliberari, cei 12 jurați l-au declarat in unanimitate vinovat de falsificari de documente contabile destinate sa ascunda o plata […] Articolul Premiera in Statele Unite: Pentru prima oara un fost președinte este declarat vinovat penal a fost publicat prima data in Curierul National .