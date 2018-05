Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a confirmat nominalizarea Ginei Haspel la conducerea CIA, in pofida rolului sau controversat in programe de torturare, in urma atentatelor de la 11 septembrie, relateaza AFP, conform news.ro.Haspel, in varsta de 61 de ani, dintre care 33 petrecuti in Agentia Centrala americana…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…