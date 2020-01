Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, in fruntea Garzii Civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE. Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia, devine prima…

- Pentru prima data, in fruntea Garzii civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit Agerpres Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a propus miercuri o femeie, actuala presedinta a Consiliului de stat, la presedintia tarii, o premiera in istoria Greciei, transmite AFP potrivit Agerpres. Numele magistratei (Ekaterini Sakellaropoulou63 de ani) urmeaza sa fie supus votului deputatilor, dar alegerea…

- O femeie de 44 de ani s-a impușcat din greșeala in fața, miercuri, la o partida de vanatoare din comuna Pufești, județul Vrancea, anunța MEDIAFAX.Poliția Vrancea anunța ca incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza. Citește și: Nebunie in Ministerul de Interne! Harta secreta a ‘destructurarii’…

- De teama „injustiției și a persecuției Politice” Șapte persoane, intre care patru piloti, au fost reținute joi de autoritațile din Turcia in ancheta privind dispariția fostului presedinte al Nissan Carlos Ghosn. Investigația vizeaza fuga fostului șef al Nissan, care a plecat din Japonia in Liban, via…

- Garda de coasta franceza a salvat 31 de migranti care incercau sa traverseze, noaptea trecuta, Canalul Manecii, dupa ce motorul unei ambarcatiuni mici in care se aflau refugiatii a cedat si o alta barca a inceput sa ia apa, au anuntat autoritatile locale potrivit news.ro11 migranti (sase barbati,…

- Premiera unui film despre doi dansatori care se indragostesc a fost intampinata cu proteste homofobe in Georgia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Douazeci si sapte de persoane au fost arestate in capitala Tbilisi si doi politisti au fost raniti in timp ce pazeau cinematograful unde rula drama "Si…

- Acest apel intervine dupa cea mai importanta desfasurare din 2012 a trupelor lui Bashar al-Assad in aceasta parte a tarii, de unde acestea se retrasesera dupa inceputul razboiului in Siria. Fortele kurde s-au adresat in octombrie regimului lui Al-Assad pentru a cere ajutor sa contracareze ofensiva…