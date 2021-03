Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gigel Știrbu lanseaza un atac la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pe care îl acuza ca nu îl intereseaza bunul mers al ministerului decât atunci când presa semnaleaza neregulile de acolo și ca nu îl intereseaza sistemul sanitar românesc,…

- Alte 1.785 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (3 - Romania, 1 - Germania, 1 - Polonia, 1 -Ucraina).…

- Alte 1.400 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 9 sunt de import ( 3- Romania, 2 - Ucraina, 1 - Marea Britanie, 1 - Germania, 1 - Irlanda,…

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes apreciaza ca problemele din Valea Jiului reprezinta punerea in aplicare a unui plan de distrugere a sistemului energetic romanesc astfel incat Romania sa devina dependenta de importuri. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem…

- Pe data de 9 decembrie 1966 a intrat in functiune Hidrocentrala Vidraru de pe raul Arges. La momentul inaugurarii, barajul Vidraru, fabricat din beton in dublu arc, era al 5-lea in Europa si al 9-lea in lume, cu cei peste 166 metri inaltime, 25 metri grosime la baza si 6 metri grosime la coronament.…

- O avarie fara precedent s-a produs in sistemul energetic din Romania, in cursul acestei dupa-amieze, care a afectat mai multe județe, in special din zonele de nord-vest și centrala a țarii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La conferința organizata de Colegiul Medicilor din Romania vor participa și unii dintre cei mai cunoscuți medici care au aparut in media de la debutul pandemiei și pana acum, inclusiv specialiști din Cluj.

- Dar acum, pe de-o parte din cauza restricțiilor de calatorie și pe de alta parte de dragul solidatitații fața de antreprenorii compatrioți, mulți dintre noi am stat acasa și am explorat mai responsabil ca niciodata atracțiile locale, in special pe cele de pe litoral. Și pentru ca ne-a placut ce am gasit,…