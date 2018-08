Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil datorita…

- Inscrierea la prestigioasa facultate de medicina din cadrul Universitatii din New York va deveni gratuita pentru toti studentii, incepand cu anul universitar urmator, o schimbare importanta pentru un program...

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil…

- In cadrul unui workshop internațional organizat in premiera la UMF Targu Mureș, modalitatile de integrare a medicinei traditionale chineze in Romania si medicina occidentala privind managementul durerii vor fi teme de dezbatere și analiza. Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Targu Mures anunța…

- Peste 2.900 de candidati, dintre care 12 sunt absolvenți care au obținut media 10.00 la examenul de bacalaureat s-au ”lupat” astazi ca sa ocupe un loc in Univeristatea de Medicicina și Farmacie ”Carol Davila” din București. Cei mai mulți, peste 1.800 de tineri, s-au inscris la medicina generala, restul…

- Medicul de familie Adrian Darabantiu, din Arad, cunoscut pentru ca este si presedintele Societatii de Medicina de Familie Arad, si-a depus, luni, dosarul de angajare pe post de brancardier la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), el afirmand ca a fost nevoit sa ia decizia aceasta din considerente…

- Se știe deja de lovitura pe care a dat-o actrița romanca Ana Ularu (33), odata cu apariția in thrillerul „Siberia“, alaturi de starul american Keanu Reeves (53). In acest film care și-a avut, aseara, premiera la New York, Ana Ularu si Keanu Reeves interpreteaza personajele principale: un comerciant…