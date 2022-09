Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Kremlin care-l inconjoara pe președintele Vladimir Putin discuta despre o posibila creștere a nemulțumirii sociale in Rusia, venirea toamnei fiind factor care provoaca ingrijorari conducerii de la Moscova, relateaza Meduza . Mai multe surse care au discutat cu jurnaliștii de la acest…

- Țarile occidentale cu influența asupra Ucrainei ar trebui sa oblige Kievul sa inceteze sa mai bombardeze cea mai mare centrala nucleara din Europa, intrucat aceste atacuri sunt „extrem de periculoase”, a susținut luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. „Ne așteptam…

- Autoritatile ruse au deschis vineri o ancheta impotriva unei reprezentante insarcinate a opozitiei, Helga Pirogova, acuzata ca a "difuzat informatii false", dupa ce a criticat organizarea de funeralii fastuoase pentru soldatii ucisi in Ucraina, relateaza AFP. Intr-un comunicat de presa, Comitetul de…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse, Viaceslav Volodin, a declarat marti ca Ucraina "face totul" pentru ca trupele ruse sa nu-si incheie "operatiunea militara speciala" la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters, care citeaza…

- Ankara ancheteaza afirmațiile potrivit carora cerealele ucrainene au fost furate de Rusia și expediate in alte țari, inclusiv in Turcia, dar din cercetarile de pana acum nu s-au gasit incarcaturi furate, a declarat joi ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, citat de Reuters.La inceputul acestei…

- Un deputat al opoziției de la Moscova a protestat impotriva razboiului, chiar in timp ce era judecat pentru „discreditarea” armatei ruse, relateaza marți agenția de presa SOTA, potrivit The Moscow Times . Alexei Gorinov, membru al Consiliului Districtului Krasnoselski din centrul Moscovei, a fost arestat…

- Doi comandanți ai luptatorilor care au aparat uzina siderurgica Azovstal din portul Mariupol din sud-estul Ucrainei au fost transferați in Rusia pentru investigații, a anunțat agenția de stat TASS, potrivit Reuters. Svyatoslav Palamar, un comandant adjunct al batalionului Azov, și Serhiy Volynsky, comandantul…