Premiera in Romania! Vizata hartuirea sexuala si morala la locul de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, afirma ca a avut o intalnire cu reprezentantii UNICEF in Romania si ca vom primi asistenta tehnica din partea UNICEF pentru a elabora raportul periodic al Romaniei cu privire la implementarea Conventiei privind Drepturile Omului. De asemenea, s-a discutat si despre…

- „Vesti importante! Am publicat in consultare regulamentul programul social de crestere a natalitatii. Cuplurile sau femeile singure cu varsta intre 20 si 45 de ani pot afla care sunt pasii pe care trebuie sa-i faca pentru a obtine ajutorul financiar de 15.000 de lei. Pana la sfarsitul lunii, suntem…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, anunța ca in urmatorii doi ani vor fi inchise toate centrele de plasament din Romania. Anunțul a fost facut vineri, pe Facebook.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat marți, 25 octombrie, ca s-a intalnit cu Katrina Fotovat, șefa Biroului pentru Problemele Globale ale Femeilor din cadrul Departamentului de Stat al SUA, iar concluzia a fost ca „violența domestica este inca un fenomen ingrijorator in Romania”.„De la inceputul…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, sustine ca multi copii ai caror parinti au plecat la munca in strainatate au ramas in tara cu persoane care nu le mai pot intretine financiar, iar pe viitor familiile vor trebuie sa anunte autoritatile in grija cui raman acesti…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea transmite, miercuri, ca mamele minore sunt o realitate in Romania. 16.500 de adolescente pana in 19 ani au nascut doar anul trecut, potrivit INS, spune oficialul. Ministerul isi propune, cu sprijinul specialistilor din Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor…