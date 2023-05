Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in premiera pentru Romania, a fost lansat un proiect de 80 milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor varstnice. Conform Agerpres, MIPE a lansat, sambata, in consultare publica ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finantat Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o…

- Persoanele varstnice vor beneficia de noi ajutoare: Ingrijire la domiciliu, hranire si igienizare. Se construiesc și locuințe sociale Persoanele varstnice vor beneficia de noi ajutoare: Ingrijire la domiciliu, hranire si igienizare. Se construiesc și locuințe sociale Ghidul solicitantului „Comunitati…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitați de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finanțat Programul Incluziune și Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o alocare totala…

- „Vorbim despre un tip de servicii sociale care se deruleaza in premiera pentru Romania, care vor contribui la mentinerea independentei si calitatii vietii pentru persoanele varstnice, astfel incat ele sa poata continua sa traiasca in comunitatile lor si sa participe activ la viata sociala. Avem in vedere…

- Guvernul vrea sa le dea romanilor vouchere in valoare de 4.000 de lei. Pentru ce vor putea fi folosiți banii și cine ii poate incasa. Cei 4000 de lei de la Guvern fac parte dintr-un nou program de ajutoare sociale. Familiile vulnerabile din Romania pot sa primeasca acești bani pentru a-și renova casa,…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), potrivit Agerpres. In total,…

- Alimentarea cardurilor sociale pentru alimente și mese calde cu ajutorul de 250 de lei, suma acordata o data la doua luni persoanelor vulnerabile, se va face, incepand cu data de 20 februarie. Banii ar urma sa ajunga la circa 2,5 milioane de romani, iar o parte dintre aceștia vor primi doua tranșe.…