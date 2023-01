Premieră în România: săptămâna de lucru de 4 zile O companie din Romania trece la sistemul de lucru de 4 zile pe saptamana, iar angajatii pot opta pentru acesta incepand din luna ianuarie 2023. Decizia a fost luata pe fondul rezultatelor bune ale programului-pilot derulat pe parcursul a 6 luni. Adoptarea noului sistem de lucru in cadrul companiei ING Hubs Romania, hub-ul global de […] The post Premiera in Romania: saptamana de lucru de 4 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

