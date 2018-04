Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 17 spre 18 aprilie 2018 a fost realizat un transplant pulmonar la Spitalul Clinic „Sfanta Maria” din București. Aceasta operație a fost una reușita, iar medicii susțin ca pacientul respira deja cu noii plamani.Organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala,…

- Igor Tudorache, doctorul de origini basarabene, a efectuat primul transplant pulmonar din Romania. Operația a fost efectuata ieri dimineața la Spitalul Sfanta Maria din București și a durat timp de șapte ore, cu o pauza de o ora și jumatate intre cei doi plamani.

- Primul transplant de plamani din Romania a fost realizat miercuri la spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Pentru ca unitatea medicala a fost implicate intr-un scandal major privind modul in care a primit acreditarea de transplant, interventia de ieri a fost tinuta sub tacere pana in ultima clipa.

- Primul transplant de plamani din Romania se face acum la spitalul Sfanta Maria din București. Echipa de medici care lucreaza la intervenția chirurgicala este condusa de Igor Tudorache (Germania).

- Primul transplant de plamani din Romania s-a facut azi la Spitalul Sfanta Maria din Capitala. Donatorul are 45 de ani si a fost declarat in moarte cerebrala, aseara. Familia a decis sa-i doneze organele.

- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, a declarat, pentru MEDIAFAX, presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un barbat de 45 de ani, care a suferit o hemoragie cerebrala.

- Primul transplant de plamani din Romania se face acum la spitalul Sfanta Maria din București. Echipa de medici care lucreaza la intervenția chirurgicala este condusa de Igor Tudorache (Germania).

- Adrian Lupu, singurul roman care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, s-a stins din viata, ieri, intr-un spital din Bucuresti. Acesta a suferit o serie de complicatii si nu a putut fi salvat de sistemul medical din Romania.