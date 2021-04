Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care se uita in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada vor putea fi amendați. Masura vine in contextul in care un procent semnificativ din numarul accidentelor rutiere implica eroarea umana…

