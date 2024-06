In premiera, un pacient diagnosticat cu hepatocarcinom a beneficiat de tratamentul cu microsfere marcate cu ytriu radioactiv, decontat de CNAS și realizat de o echipa multidisciplinara de la Institutul Oncologic București și Institutul Clinic Fundeni. In acest sens, comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații au facut demersuri pentru decontarea acestui tratament. „Prin comisiile Ministerului Sanatatii […] The post Premiera in Romania: Hepatocarciom tratat cu microsfere radioactive appeared first on Puterea.ro .