- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleți de ingrașamant eco din lana de oaie. Marius Laabs și Lioara Vasilescu au pariat pe agricultura din Romania, iar la inceputul acestui an au inființat Naked Sheep SRL, firma care produce ingrasamant…

- ​Guvernul a promis sprijin marii industrii, dar acest sprijin a disparut ca apa-n nisip. ● Averea lui Klaus Iohannis: Înca un apartament în posesia președintelui. ● Euroins anunța ca a rezolvat problemele din cauza carora a fost amendata de ASF: Întârzieri la maximum 0,2% din…

- Se reia circulația rutiera pe Transfagarașan foto: Razvan Stancu De astazi, se reia circulația rutiera pe Transfagarașan. Soferii pot urca pe tronsonul de mare altitudine, situat între Piscul Negru, județul Argeș, și Cascada Bâlea, din județul Sibiu, pâna la 1 noiembrie. …

- Spectacolul „Richard al III-lea”, pus in scena de Silviu Purcarete la Tokyo Metropolitan Theatre in 2017, va fi difuzat in premiera in Romania miercuri, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu care are loc online.

- Conform informatiilor transmise de Meteo Plus, zapada a ajuns in data de 5 mai 2020 la 115 cm, facand deplasarea localnicilor foarte grea. Soseaua Transfagarașan se afla pe Drumul National 7C (152 km) ce leaga Transilvania de Muntenia, traversand cel mai inalt lant muntos din Romania, Muntii…

- Un film despre Transalpina, cunoscuta și drept Drumul Regelui a fost prezentat, aseara. Astra Film a venit in intampinarea publicului de acasa, trecand din sala de cinema in spațiul online, difuzand filme de nonficțiune premiate din intreaga lume. Regizorul Dumitru Budrala este cel care a…