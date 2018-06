Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de energie electrica vor trebui sa constituie garantii financiare in contul distribuitorilor, pentru a acoperi riscul de neplata a facturilor, a anuntat, la Forumul Regional Energetic, Roxana Gheorghe, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE.

- O propunere legislativa aflata pe ultima suta de metri in Parlament, in comisia pentru industrii din Camera Deputaților, prevede prelungirea implementarii pe scara larga a sistemelor de masurare inteligenta a consumului de energie pana in 2032. Potrivit legislației actuale, circa 80% dintre consumatori…

- Consumatorii casnici de energie trebuie sa ia legatura cu furnizorii si sa verifice datele din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, inainte de a semna un contract cu o alta companie de electricitate, a declarat, marti, Claudiu Dumbraveanu, directorul general in cadrul Autoritatii Nationale de…

- De altfel, cea mai mare amenda data anul trecut de Consiliul Concurentei, de circa 15,8 milioane de euro, a fost aplicata cartelului de pe piata contoarelor de masurare a energiei electrice. Tot in acest caz, a fost sanctionata pentru prima data o companie organizatoare de licitatii publice, Electrica…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,6 milioane clienti, ANRE a acceptat o crestere a preturilor de 1,2…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a decis ca Ppreturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018. Excepție fac clienții Engie, unde creșterea va fi de 1,2 bani/kWh. „Pentru…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din Romania, adica un numar de 443.000, detin in acest moment contoare inteligente de masurare a energiei, iar companiile si-au propus in acest an extinderea acestor tehnologii pentru inca 270.000 de clienti, a declarat, miercuri, Maria Ispas, director al Directiei…