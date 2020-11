Pentru prima data la noi in țara, o colecție din București, alcatuita din cele mai rare și scumpe accesorii feminine din lume, considerate Rolls Royce-ul genților de firma, create de Hermes, a fost pusa in vanzare prin licitație, la casa Artmark. Așadar, șase exemplare Birkin, modelul preferat al multor vedete de la Hollywood, se vor vinde pentru prima data la noi in țara intr-un eveniment exclusivist, chiar daca desfașurat online, programat pentru marți, 8 decembrie, ora 18:30, anume Licitația de Craciun, secțiunea dedicata genților Hermes, Chanel & Louis Vuitton, precum și Vinurilor de Colecție…