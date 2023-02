Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Cultural dedica Timisoarei un program exclusiv intreaga zi de 17 februarie, Cateva dintre cele mai cunoscute emisiuni ale Radio Romania Cultural se transforma in „Timisoara Vorbeste", „Nascut in Timisoara", „Arte frumoase in Timisoara" sau „GPS Timisorean", potrivit news.ro. Fii…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- Vechea Uzina de Apa din Timisoara isi va deschide portile pentru vizitatori si turisti peste cateva luni, fiind transformata in Muzeul Apei. Va fi una din stațiile importante ale Timișoarei- Capitala Europeana a Culturii 2023.

- Timp de cinci zile, timișenii se pot bucura de un spectacol unic de lumini, video mapping și instalații artistice new media la Festival of Lights. Evenimentul face parte din Programul Cultural al Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și pune zona centrala a orașului intr-o lumina nemaivazuta,…

- Germania va contribui cu puțin peste o jumatate de milion de euro la susținerea proiectului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara, a anunțat Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Cea mai mare parte a banilor vor veni pentru susținerea a doua concerte, din care unul va avea loc la Timișoara, unul…

- Buna derulare a proiectului pentru o Capitala Europeana a Culturii aduce orașelor care dețin acest titlu suma de 1,5 milioane de euro, acordata de Comisia Europeana, sub forma premiului Melina Mercouri. Iata ca forul de la Bruxelles tocmai a anunțat ca propune decernarea Timișoarei, cu o valoare de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…

- Primarul Dominic Fritz pleaca intr-o vizita oficiala la Bruxelles și Paris, pentru a continua campania de promovare a Timișoarei, Capitala Europeana a Culturii. Va urma, in ianuarie, vizita la Groningen.