Premieră în politica israeliană, anunțată de prim-ministrul Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a anunțat ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie. „Sunt mandru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile societații arabe, se alatura listei Likud”, a declarat Netanyahu intr-un videoclip de pe pagina sa de Facebook. „Il voi numi ministru pentru avansarea societații arabe in guvernul meu, in caz de victorie”, a adaugat el, prezent alaturi de Zoabi, care vorbea și in araba. Cel mai mare scor Legenda care insoțește videoclipul afirma ca „este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

