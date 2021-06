Premieră în Parlament: Ședință solemnă în memoria victimelor Pogromului de la Iași din 1941 Plenul reunit al Parlamentului va comemora, pentru prima data în istoria sa, într-o sedinta solemna care va avea loc miercuri, victimele Pogromului de la Iasi, din iunie 1941.



"Prin initiativa de a comemora 80 de ani de la cel mai mare masacru petrecut pe teritoriul României în epoca moderna în cadrul unei sedinte solemne, organul reprezentativ suprem al tuturor cetatenilor români va transmite un mesaj puternic de recunoastere a suferintei victimelor si supravietuitorilor Pogromului, iar acele evenimente istorice vor beneficia astfel de atentia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului va comemora, pentru prima data in istoria sa, intr-o sedinta solemna care va avea loc miercuri, victimele Pogromului de la Iasi, din iunie 1941. "Prin initiativa de a comemora 80 de ani de la cel mai mare masacru petrecut pe teritoriul Romaniei in epoca moderna in cadrul…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, anunta ca Parlamentul va organiza pe 30 iunie, pentru prima data in istoria sa, o sedinta solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor…

- Pentru prima data in istoria sa, Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941 In urma demersurilor facute in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, a cerut joi „interventia urgenta a conducerii socialistilor europeni pentru a opri colaborarea dintre PSD si partidul neo-fascist AUR”. Conform acestuia,…

- Guvernul a aprobat Strategia nationala si Planul de actiuni aferent pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, a xenofobiei, a radicalizarii si a discursului instigator la ura, a declarat Alexandru Muraru, consilier onorific al premierului, reprezentant special al Guvernului pentru Promovarea…