- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, marti, ca s-a format o majoritate in Biroul Permanent al Camerei care l-a votat presedinte interimar, el precizand ca PNL nu l-a votat, infirmand ca s-a creat o noua majoritate in Parlament cu liberalii. ”A fost un vot in care cei de la PSD si…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, de la ora 12, la Parlament cu președintele USR, Dacian Cioloș, pentru a cere sprijinul pentru investirea guvernului. Intr-o declarație de presa inainte de intalnire, premierul desemnat a subliniat ca mandatul primit de la partid este obținerea voturilor pentru a investi…

- Deputatul PNL Florin Roman, cel care a preluat interimatul la șefia Camerei Deputaților, a declarat la B1TV ca duminica, 25 octombrie, a avut loc o discuție intre liderii partidului și cei ai PSD, in care fiecare și-a prezentat viziunea asupra viitoarei guvernari. „Am refuzat o eventuala intrare in…

- Audierile incep la ora 10,00 si se vor incheia in aceasta seara, dupa ora 20,00, potrivit programului adoptat de conducerea Camerei Deputatilor. Votul in plen este programat pentru maine. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, a depus, ieri, la Parlament, lista cu ministri si programul de guvernare, care…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…

- Liberalii au pregatit tricouri pentru cei de la USR in ziua moțiunii de cenzura. Deputatul PNL, Pavel Popescu, a explicat faptul ca ele reprezinta pe deplin ziua de marți din Parlament, cand Guvernul condus de Florin Cițu a fost demis. „Din banii colegilor. Nu au fost bani publici. Reprezinta…

- Propunerea USR PLUS ca moțiunea de cenzura sa fie dezbatuta și votata de indata a picat, marți, la votul din conducerile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Au fost 9 voturi pentru: Ludovic Orban, USR-istii si Ovidiu Gant (minoritati). S-au abtinut 16 membri de la PSD, PNL, UDMR.…

- Actualizare: Echipa lui Florin Cițu se va pare ca a avut caștig in disputa interna din Parlament. Laurențiu Leoreanu a pierdut funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, care va fi ocupata de Florin Roman, informeaza surse ale ziarului Adevarul . Alegerile au fost avut un rezultat strans, Laurențiu…