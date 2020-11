Premieră în medicină: Nou-născut cu anticorpi de Covid-19 de la mamă Cazul unui bebeluș din Singapore ofera o noua perspectiva asupra coronavirusul. Copilul s-a nascut cu anticorpi de la mama. Un bebeluș din Singapore s-a nascut cu anticorpi Covid-19. Mama fatului fusese diagnosticata cu coronavirus in luna martie, in timp ce era insarcinata. Femeia s-a vindecat, corpul sau a dezvoltat anticopri pe care se pare ca i-a primit și bebelușul, conform Reuters. La naștere bebelușul a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost negativ. Corpul bebelușului a dezvoltat insa anticorpi Covid-19, conform publicației Straits Times. „Medicul meu banuiește ca i-am transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

