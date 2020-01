Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data în Franța, un fost președinte al Republicii va fi judecat pentru corupție: procesul lui Nicolas Sarkozy în așa-zisul dosar al ”interceptarilor” va începe pe 5 octombrie, a decis miercuri tribunalul de la Paris, relateaza AFP.Sarkozy este suspectat…

- Printr-o decizie anuntata sambata, Curtea de Apel din Paris a confirmat o hotarare din 2017 care condamna compania Jeff Koons LLC si muzeul parizian Centre Pompidou, unde opera de arta trebuia sa fie expusa, sa plateasca impreuna despagubiri de 20.000 de euro pentru posesorii drepturilor de autor…

- Parchetul national financiar (PNF) din Franta a deschis o ancheta pentru "coruptie activa si pasiva" in legatura cu atribuirea Cupei Mondiale din 2022 Qatarului, in vizorul justitiei fiind si Michel Platini, fost presedinte al UEFA, a anuntat luni site-ul Mediapart, citat de France Football. Dupa ce…

- Organizatia 'Reporteri Fara Frontiere' (RSF) si familia Daphnei Caruana Galizia, jurnalista malteza asasinata in 2017, au anuntat ca au depus o plangere in Franta pentru ''complicitate la asasinat'' si ''coruptie'', un demers care vizeaza mai multe personalitati…

- Justitia spaniola a condamnat marti 19 fosti lideri socialisti din Andaluzia (sud), fief istoric al Partidului Socialist Spaniol (PSOE), in cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de coruptie din ultimele decenii din aceasta tara, relateaza AFP. Cei 19 sunt fosti membri ai guvernului andaluz sau…

- Perfomanceul „The Birth of Violence”, regizat de Ioana Paun, va avea premiera internationala in cadrul Festivalului Europalia Romania, pe 22 noiembrie, de la ora 20.30, la Teatrul Le Phenix Scene Nationale, Valenciennes, Franta. Pentru acest proiect au lucrat artisti din Romania, Franta si Belgia timp…

