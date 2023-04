Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul japonez al Sanatatii, Muncii si Afacerilor Sociale a aprobat accesul la pilula de avort in arhipelag. Pana acum, femeile nu aveau acces la avorturi pe cale medicamentoasa in Japonia, relateaza presa internationala.Medicamentul a fost analizat la minister de mai bine de un an. Au fost mai…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a Republicii Moldova i-a raspuns reprezentantului oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova. Aceasta, si-a exprimat nedumerirea "cum se coreleaza procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeana cu criteriile de la…

- Cea mai grava epidemie de gripa aviara cu care s-a confruntat vreodata Japonia a decimat efectivele de pasari si a dus la cresterea exploziva a pretului la oua, iar acum nu mai exista suficient teren pentru a ingropa pasarile moarte, transmite Bloomberg, scrie AGERPRES.Peste 17 milioane de pasari…

- Autoritatile din Coreea de Sud intentioneaza sa inceapa emiterea, in a doua jumatate a anului 2024, a actelor de identitate care vor fi stocate sub forma unui fisier pe telefonul mobil si care vor avea aceeasi valabilitate ca documentul in format fizic, potrivit unor surse din cadrul Ministerului de…

- „Autoritațile din Republica Moldova distrug țara de dragul celor care le platesc bani”. Despre aceasta a declarat reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, scrie ria.ru.

- In urma cu o luna, Turcia si Siria erau lovite de un seism care s-a soldat cu zeci de mii de morti si a cauzat distrugeri de peste 34 de miliarde de dolari. Au fost initiate proceduri judiciare impotriva a sute de persoane. Ar putea exista si consecinte politice, avand in vedere ca peste cateva saptamani…

- Salrom este singurul producator de sare din Romania si are aproximativ 1.500 de angajati. Veniturile operationale s-au majorat cu 39%, la 521 milioane lei. In ianuarie 2023 actionarii au aprobat relansarea procesului de selectie pentru membrii consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011, procesul…

- OMS a lansat luni un apel la ”o actiune imediata si coordonata” in vederea eradicarii medicamentelor neconforme si contrafacute dupa decesul a peste 300 de copii din cauza unor siropuri de tuse contaminate, informeaza AFP. In decursul ultimelor patru luni, cel putin sapte tari au semnalat incidente…