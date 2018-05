Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Procuratura din Germania investigheaza fosti si actuali angajati ai producatorului de automobile sport Porsche, divizie a grupului Volkswagen, intre care si un membru al consiliului de administratie, in cadrul anchetelor legate de manipularea testelor de poluare, relateaza Reuters. Un numar de 10…

- Danemarca va deveni prima tara europeana care desfiinteaza taxa obligatorie radio-TV destinata finantarii posturilor publice de radio si de televiziune, dupa ce guvernul a obtinut sprijin pentru o propunere care include si diminuarea cu 20% a bugetului celei mai mari companii daneze radio-TV, DR, informeaza…

- UE si Gazprom sunt pe punctul de a solutiona o disputa care dureaza de sapte ani pe tema concurentei, dupa ce grupul rus a acceptat sa reformeze formula de calcul a preturilor si sa permita rivalilor sa castige teren pe pietele din Europa de Est, au declarat, pentru Reuters, surse din apropierea acestui…

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Oficial, compania Porsche anunta ca a imbunatațit potențialul de performanța al modelului 911 GT3 RS printr-un facelift! Modelul sport este ultimul din familia 911 care primeste un update din punct de vedere estetic si tehnic, inainte de premiera noii generatii care este programata pentru sfarsitul…