- Autor: Cornel NISTORESCU M-aș fi mirat ca președintele nostru de lemn, mare frecator de menta politica, sa piarda ocazia sa iasa la rampa cu ocazia implinirii a 30 de ani de la desfașurarea Mineriadei din iunie. Se vede de departe ca marcarea evenimentului a fost facuta numai pentru el și pentru echipa…

- Una dintre cladirile istorice neglijate ale Timisoarei ar urma sa fie renovat de administratia centrala. E vorba de edificiul cunoscut ca Palatul Postei. Anuntul a fost facut de director general al Postei Romane, Horia Grigorescu, care promite o investitie estimata in jurul a 11 milioane de lei. Palatul…

- Transportul aerian de pasageri a scazut cu peste 17% in primul trimestru, dupa ce cursele au fost suspendate in timpul starii e urgența Transportul aerian de pasageri a scazut in primul trimestru al acestui an cu 17,1%, din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2, de la 4,644 milioane de pasageri la 3,851 milioane…

- O prima companie aeriana a anuntat reluarea zborurilor Bucuresti - Paris, dupa o pauza de mai bine de doua luni. Zborurile sunt operate in conditii extinse de igiena pe tot parcursul procesului de check-in, imbarcare, derulare a zborului si debarcare.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 162 de cetateni romani au fost adusi vineri din Spania, cu o cursa speciala aeriana a companiei TAROM pe ruta Malaga - Bucuresti, printre persoanele repatriate fiind si doua cazuri medicale. "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- Dupa aproape doua luni de restrictii, TAROM a reluat cursele interne. Inceputul este unul timid – o singura cursa dus-intors pe zi spre Capitala, fata de doua pana la patru, cate erau inainte de epidemie. Acum, avionul decoleaza din Bucuresti seara, la 18:20, iar din Iasi pleaca inapoi doua ore si jumatate…

- Schimbari in conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara unde au fost vindecați aproape 500 de bolnavi de Covid-19. Directorul medical a fost numit director interimar, iar Voichița Lazureanu, managerul de pana acum, a trecut pe postul de director medical. Numirea a venit de la București.