Premieră în istoria PELERINAJELOR la hramul Sfintei Parascheva: Jandarmii au fost mai mulți! Ieri, in curtea Catedralei Mitropolitane, s-a inregistrat o premiera in istoria organizarii postdecembriste a pelerinajului la hramul Sfintei Parascheva. Au fost mai multi jandarmi decat pelerini prezenti la rand, grupati in echipe care controlau fiecare punct de acces in curte. Totodata, este pentru prima data cand baldachinul, amplasat in curtea interioara, sta gol de doua zile, si neimpodobit si fara racla Sfintei. Cateva zeci de pelerini cu resedinta sau domiciliul in municipiul Iasi au reusit sa intre in cursul zilei sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Parascheva, dar au fost si multi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

