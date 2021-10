Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe lânga desele accidentari din lot, FCSB sufera în aceste momente și din cauza infectarilor cu Covid-19. Patronul Gigi Becali a declarat, joi seara, ca nu vrea sa faca propaganda antivaccinare, însa el nu se vaccineaza.Becali a mentionat ca Andrei Cordea s-a întors…

- Capitanul uneia dintre cele in forma echipe din Liga 1, Enriko Papa (FC Botoșani), a povestit cat de liniștit și sigur ii este traiul, lui și familiei, in nordul țarii, alaturi de romani calzi și primitori: „Mi-aduc legume, oua și carne de țara, ca sa ne creștem sanatos copilul”. Enriko Papa a sosit…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat dupa meciul cu Academica Clinceni, scor 3-2, ca nu se poate bucura de victorie, mentionand ca jucatorii sai trebuie sa aiba mai multa maturitate si inteligenta specifica. “Nu ne putem bucura de victorie așa cum ar fi trebuit acum. Ma supara ca aratam…

- FC Botoșani, formația pregatita de Marius Croitoru, parasește Cupa Romaniei la loteria penalty-urilor, unde eroul lui FC Argeș a fost portarul Flavius Croitoru, care a aparat doua execuții. FC Argeș și FC Botoșani, doua dintre echipele in forma in ultimele runde ale Ligii 1, au aliniat astazi, in Trivale,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei a 8-a din Liga 1. Printre jucatorii care au stralucit in runda abia incheiata s-a numarat si Nicusor Bancu. Liderul vestiarului Universitatii Craiova si-a trecut in cont un assist si a contribuit la alte cateva actiuni frumoase. Iata cum arata…

- FC Botosani a avut parte de un start de sezon foarte bun. Moldovenii ocupa locul trei in clasamentul Ligii 1, iar acest lucru se datoreaza foarte mult lui Marius Croitoru. Cu toate acestea, la FC Botosani, Marius Croitoru este oficial doar antrenor secund pentru ca nu detine licenta PRO, iar acest lucru…