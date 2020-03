Stiri pe aceeasi tema

- Situația la nivelul burselor din Europa nu a fost deloc roza in aceasta dimineața, bursa din Londra prabușinu-se cu peste 8% la deschidere, cea din Paris pierdea 5,7%, Frankfurt 7,4% iar cea Madrid aproape 7%. Milano, situat in cea mai afectata regiune a Italiei, scadea cu puțin peste 8%, dupa o serie…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a declarat miercuri ca forul a modificat protocolul pentru al le permite ambelor sexes a fie reprezentate la cel mai vizionat eveniment de la JO. La ceremonia de deschidere, delegatiile intra in stadion conduse de cate un port-drapel,…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, informeaza AGERPRES .…

- China deblocheaza 43 mld. dolari, pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu coronavirusul. Epidemia va șterge doua puncte procentuale din cresterea economica a țarii Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari), pentru a ajuta companiile…

- Sperantele unui tratament pentru coronavirus readuce optimismul pe bursele internationale, iar achitarea presedintelui Trump si reducerea unor taxe vamale impuse de China pentru bunuri importate din SUA sunt alte cauze pentru revenirea actiunilor, potrivit unei analize realizate de XTB Romania.…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…

- Autoritațile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo, profesorul roman arestat in China, in țara noastra, potrivit Ministerului Justiției. Acordul autoritaților chineze a venit in urma demersurilor juridice și diplomatice ale Ministerului Justiției din Romania alaturi de Ministerul Afacerilor…

- CFR Cluj va retrage numarul 19, cel pe care l-a purtat Emmanuel Culio (36 de ani, mijlocaș), dupa ce fotbalistul a luat decizia de a parasi clubul din Gruia in aceasta iarna. Astfel, conducerea campioanei Romaniei va recurge pentru prima data in istorie la un astfel de gest, intrucat niciun alt fotbalist…