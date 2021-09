Stiri pe aceeasi tema

- Femeile vor fi majoritare in noul parlament islandez, o premiera in Europa, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare, publicate duminica, relateaza France Presse. Dintre cele 63 de locuri din Althingi, 33 vor fi detinute de femei, adica 52,3%, conform proiectiilor bazate pe…

- Coalitia de guvernamant de stanga-dreapta din Islanda este pe cale sa isi pastreze majoritatea dupa alegerile parlamentare desfasurate sambata, potrivit rezultatelor partiale, insa miscarea ecologista de stanga a prim-ministrului Katrin Jakobsdottir pierde teren in fata celor doi aliati ai sai de…

- Inaintea alegerilor federale din Germania din aceasta duminica, scrutin in urma caruia va fi ales noul cancelar al Germaniei, teoriile conspirației au inceput sa se raspandeasca in mediul online, scrie BBC.

- Primul tur al viitoarelor alegeri prezidentiale din Franta se va desfasura pe 10 aprilie 2022, iar turul al doilea va avea loc doua saptamani mai tarziu, pe 24 aprilie, a anuntat marti purtatorul de cuvant guvernamental, Gabriel Attal, dupa un consiliu de ministri, transmite Reuters. Alegerile…

- Conform sondajelor Gallup International si Alpha Research efectuate la iesirea din sectiile de vot, GERB ar obtine intre 22,1% si 23,5% din voturi, in timp ce formatiunea lui Slavi Trifonov ar acumula intre 21,5% si 22,3% din sufragii la aceste alegeri, organizate pentru a doua oara in trei luni.GERB,…

- "Domnul Dincu și sondorii de casa care intoxica opinia publica cu sondaje masluite ar trebui sa-și bage sondajele in sertarele PSD. Ca procent, PNL a obținut la aceste alegeri 40,5%, in timp ce PSD a obținut 39%", a afirmat Orban.Președintele PNL a afirmat ca din cele 22 de localitați in care au fost…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca social-democratii au castigat, la alegerile partiale de duminica, mai multe primarii decat toata coalitia aflata la guvernare. "Ne dorim ca votul pe motiunea de cenzura de maine (marti - n.r.) sa exprime realitatea la ceea ce s-a intamplat…