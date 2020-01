Timișoara 2021 caută director de producție

Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii recrutează un director de producție pentru administrarea producției și implementarea tehnică a Programului cultural Timișoara 2021. The post Timișoara 2021 caută director de producție appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]