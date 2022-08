Și mediul universitar se adapteaza la evoluțiile recente din domeniul comunicarii, care sunt reflectate pe piața muncii prin apariția unor noi job-uri, de „vlogger” sau „influencer”, lansand programe educaționale de formare in aceste profesiuni. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a finalizat pregatirile și in zilele urmatoare va lansa inscrierile pentru cursurile de „blogger”, „vlogger” și „influencer”. „Organizarea acestor cursuri este un prim pas in adaptarea conținuturilor noastre educaționale la noile cerințe de pe piața muncii, aflata intr-o continua schimbare. Pentru noi este foarte…