Premieră în gimnastica artistică din România! La Onești a avut loc un curs interactiv pentru Junioarele de 9 și 10 ani, in care micuțele sportive au avut posibilitatea sa lucreze cu experții Federației Romane de Gimnastica in prezența antrenorilor de la club. Orașul Onești a fost timp de o saptamana centru de interes al gimnasticii autohtone! Federația Romana de Gimnastica a organizat in premiera pentru gimnastica artistica feminina un curs interactiv pentru Junioarele III. La acțiune au participat 24 de sportive de la 20 de cluburi afiliate federației, LPS Cetate Deva, CSȘ Steaua, CSA Steaua, CS Dinamo, CSȘ Viitorul, CSȘ Viitorul Cluj, CSM… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

