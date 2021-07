Premieră: În Franţa vor apărea scuterele cu hidrogen verde Compania franceza Mob-Ion a inventat un model de scuter, care functioneaza cu hidrogen verde. Pentru a „alimenta” un astfel de scuter, va trebui doar inlocuit cartușul descarcat cu unul incarcat. Volumul de hidrogen verde aflat in fiecare cartuș este suficient pentru a strabate 15 kilometri. Iar, in total, scuterul poate fi alimentat cu 3-4 astfel de cartușe de hidrogen, fapt ce ii va permite sa parcurga, fara reincarcare, pana la 60 de kilometri. In prezent, țarile UE au inceput sa se concentreze pe dezvoltarea activa de tehnologii, care permit mijloacelor de transport sa utilizeze tot mai mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind implementarea certificatului verde va fi aprobata in sedinta de Guvern de marti, aceasta avand toate avizele necesare, a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, intr-o conferinta de presa. „Din discutia pe care am avut-o cu secretarul general adjunct, astazi s-au obtinut…

- Proiectul documentar „Romania Salbatica” va avea premiera nationala la Festivalul International de Film Transilvania. TIFF 2021 va avea loc in perioada 23 iulie – 1 august. Prima etapa a proiectului „Romania Salbatica”, initiat de fotograful Dan Dinu in colaborare cu WWF (World Wide Fund for Nature),…

- Liderii europeni au decis ca accesul in cadrul UE sa se faca in baza „certificatului verde”, disponibil online. Acest document va fi disponibil pentru descarcare online. Mai clar, liderii europeni au decis sa existe trei documente: certificat de vaccinare, certificat de testare și certificat de recuperare…

- Stellantis, compania formata din fuziunea PSA cu Fiat-Chrysler (FCA), a aprobat intrarea in producție a trei noi crossovere cu dimensiuni reduse la uzina poloneza din Tychy Primul model care va intra in producție va fi un Jeep, in noiembrie 2022, urmat de un model Fiat in aprilie 2023. Ulterior, deși…

- Un studiu inedit, efectuat de catre o echipa de specialisti, coordonata de profesorul Fahrettin Gogus de la Universitatea din Gaziantep (al șaselea mare oraș al Turciei), a scos mai demult la iveala lucruri necunoscute despre ceea ce le place romanilor cel mai mult. Pentru romani a devenit de neconceput…

- Cooperativa Tara Mea a a facut un mercurial al coșului de cumparaturi pentru masa de Paști similar la cost cu cel de anul trecut. Asta, deși toate prețurile materiilor prime s-au majorat in acest an. Pentru o parte dintre produse, prețurile au avut o creștere de 2%-10% fața de anul trecut. Costul total…

- Un parteneriat activ intre Ministerul Transporturilor, conducerea societații CFR Marfa și sindicate ar putea salva compania, considera ministrul Catalin Drula. In plus, vestea buna vine chiar din proiecția bugetului, in premiera prognozat pe profit. Discuțiile au avut loc miercuri, la intalnirea ministrului…

- Inca o țara europeana renunța la obligativitatea ca cetațenii sa poarte masca sanitara de protecție. In Franța cetațenii pot renunța sa mai poarte masca in anumite situații. Persoanele vaccinate din Franța vor putea renunța la masca de protecție. Se poate renunța la masca in spațiile inchise și in cele…