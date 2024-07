Premieră în Europa – plajă doar pentru musulmani Decizie in premiera in Europa. O plaja speciala Hijab a fost deschisa pe litoralul unui stat european. Muntenegru este prima țara din Marea Adriatica care a deschis o „Plaja Hijab” exclusiv pentru femeile musulmanela Ulcinj. Acesta este cel mai sudic oraș din Muntenegru și era deja o destinație de vacanța populara pentru europenii de vest cand inca aparținea Iugoslaviei. „Fiind un oraș predominant musulman din statul creștin-ortodox cu ieșire la Adriatica, dorim sa gazduim și vizitatori musulmani“, este explicația autoritaților locale. In ultimii ani, a existat un numar tot mai mare de vizitatori… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

