Premieră în Europa: Drona care transportă țesuturi umane de la un spital la altul, în Belgia O drona a efectuat marți zboruri-teste la Anvers, in estul Belgiei, pentru a transporta țesuturi umane de la un spital la altul, o experiența inedita in Europa, prin care s-ar putea caștiga timp prețios in vederea unor analize și intervenții salvatoare, transmite Euronews. Drona, pilotata de societatea flamanda Helicus, a parasit o cladire din rețeau spitalelor din Anvers ZNA pentru a ateriza patru minute mai tarziu pe acoperișul antenei Sint-Augustinus a spitalelor GZA, la o distanța de 800 de metri. In interiorul unui recipient atașat dronei, se afla un flacon cu țesut uman potențial malign… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

