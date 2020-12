Stiri pe aceeasi tema

- Dupa etapa de marti a preliminariilor Campioantului European de tineret se cunosc 15 din cele 16 echipe care vor fi prezente, anul viitor, la turneul final, intre care si Romania. Echipele calificate sunt urmatoarele: Ungaria, Slovenia (ambele organizatoare), Italia, Franta, Elvetia, Anglia,…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel.

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- In al treilea trimestru din 2020, economiile europene au inceput sa iși revina, fața de trimestrul anterior PIB in UE a cunoscut o creștere de 12,1%. Sunt cele mai importante creșteri din 1995, de cand se publica aceste date. Dar fața de perioada similara a anului trecut vorbim de o scadere de 3,9%.…

- Romania merge in contrasens fata de Europa in privinta accesului la Educatie, mentinand inchise scolile in timp ce mall-urile raman deschise, a sustinut marti, intr-un comunicat transmis AGERPRES, Marian Rasaliu, candidat PSD Brasov la Camera Deputatilor."In timp ce in toate tarile europene…

- de Gigi Stancu, Superbet Sambata și duminica se tureaza motoarele in toate ligile puternice din Europa, dar nu numai. Avem derby-uri istorice in Spania și in Germania, partide pe muchie de cuțit in Franța și in Italia, dar și meciuri cu favorite clare in Romania, in Anglia și in Țarile de Jos! Echipele…

- Tara noastra are 316 de decese, in vreme ce rata de mortalitate cea mai mare este in Belgia, care are 940 de decese la un milion de locuitori. In primele zece țari de pe continent se afla, printre altele, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia și Franța. Republica Moldova are și ea o valoare ridicata…

- UEFA a anunțat, miercuri, ca a anulat turneul final al Campionatului European rezervat jucatorilor sub 19 ani, programat in Irlanda de Nord, noteaza News.ro.Competiția trebuia inițial sa se desfașoare intre 19 iulie și 1 august, dar a fost ulterior amanata pentru luna noiembrie, din cauza pandemiei…