- Un tribunal din Abu Dhabi a eliberat un certificat de casatorie civila unui cuplu non-musulman, o premiera în Emiratele Arabe Unite, o țara din Golf care încearca sa transmita o imagine mai liberala și mai progresista, a anunțat luni agenția de presa din Emiratele Arabe Unite WAM. Un…

- Premierul israelian Naftali Bennett a sosit duminica in Emiratele Arabe Unite, fiind prima vizita oficiala a unui prim-ministru israelian in aceasta tara din Golf care a normalizat relatiile cu statul evreu in 2020, relateaza AFP.

- ​Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sâmbata-duminica weekend-ul lor care pâna acum era vineri-sâmbata si sa instaureze o saptamâna de lucru de patru zile si jumatate, relateaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.În afara celor doua zile libere…

- Emiratele Arabe Unite de astazi reprezinta rezultatul viziunii politice a Seicului Zayed bin Sultan Al Nahyan, forta care a stat in spatele unificarii Emiratelor si dezvoltarii ulterioare a tarii. Nascut in 1918 la Abu Dhabi, Secul Zayed a fost cel mai mic dintre cei patru fii ai Seicului Sultan bin…

- Judocanul Denis Vieru este intr-o forma de invidiat. Moldoveanul a cucerit a doua sa medalia de aur in ultimele doua luni. Vieru s-a clasat pe primul loc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

- - Non-musulmanii vor putea sa se casatoreasca, sa divorteze si sa obtina custodia comuna a copiilor in baza legislatiei civile din Abu Dhabi, conform unui nou decret emis duminica de conducatorul acestui stat al Emiratelor Arabe Unite, a anuntat agentia de stiri de stat WAM, preluata de Reuters.…

- Interesul turiștilor romani pentru a precere sfarșitul anului in destinații din Emiratele Arabe Unite este in creștere, potrivit agenției de turism Eturia. Astfel, turoperatorul lanseaza noi pachete de calatorie catre Ras al-Khaimah, unul dintre cele șapte emirate parte a EAU. Ras Al Khaimah le promite…