- A cincea ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost una plina de surprize, momente amuzante, ale caror protagonisti au fost Nea Marin si Catalin Cazacu, dar si multe emoții, in seara competiției. Totodata, a avut loc o premiera: s-au calificat trei concurenți in finala saptamanii, nu doi asa cum…

- Iata ca cea de-a cincea ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. A fost o surpriza mare cand s-a aflat ca doi dintre concurenți au ieșit la egalitate, iar in marea finala a saptamanii vor merge 3 concurenți.

- Natalia Mateuț a surprins juriul cu saritura ei la Splash! Vedete la apa, dar pe langa antrenamente, a reușit sa se si distreze la filmari cu vechiul ei prieten. Fratele Elenei Gheorghe, Costin Gheorghe, și prezentatoarea de la Antena Stars se cunosc din adolescența și alaturi de Catalin Cazacu au asigurat…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe platforma aflata la 7 metri inalțime.

- Cea de-a doua ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost plina de momente copleșitoare, insa și de multe zambete – unele dintre ele asigurate de cuplul comic format din Paula Chirila și Romica Țociu.

- Romica Țociu și Nea Marin au atras atenția cu cea mai recenta ipostaza in care au fost surprinși. Catalin Cazacu a distribuit pe rețelele de socializare o poza cu cei doi la bustul gol. De-o parte e Romica Țociu, iar de partea cealalta e Nea Marin. In poza apare in centru și Catalin Cazacu, el fiind…

- Victor Slav este concurent la „Splash! Vedete la apa” 2022, show-ul de la Antena 1. Fostul soț al Biancai Dragușanu a acceptat provocarea și e pregatit sa demonstreze ceea ce poate. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, Victor Slav revine pe micul ecran. De data aceasta, fostul prezentator TV…