Doua exemplare de floare de cadavru de la Gradina Botanica Nationala din Beijing au produs seminte, marcand astfel o premiera in China la aceasta specie pe cale de disparitie, transmite agentia de presa Xinhua , preluata de Agerpres . Plantele au inflorit in luna iulie, aceasta fiind prima „inflorire in grup” la specia cultivata in mediu artificial. Personalul gradinii botanice a taiat recent fructele si a descoperit ca in interiorul lor s-au format seminte. Aceasta reusita reflecta nivelul inalt de cultivare si conservare de la Gradina Botanica Nationala din Beijing si are o mare importanta pentru…