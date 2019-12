Premieră în cea mai mare economie a UE. A produs mai multă energie regenerabilă decât din cărbune, în acest an Premiera in cea mai mare economie a UE. A produs mai multa energie regenerabila decat din carbune, in acest an Energia produsa din surse regenerabile, precum vantul si soarele, a atins un nivel record in Germania in primele noua luni ale anului, cand a acoperit 42,9% din totalul energiei produse. Faţă de anul anterior, când cele două surse de energie se aflau la egalitate, sursele regenerabile au crescut în 2019 cu 5 procente. Statistica făcută de Centrul de Energie Solară din landul Baden-Wuerttemberg şi de Asociaţia Federală a Energiei… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a conectat la retea, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, termocentrale pe carbune cu o capacitate totala de 42,9 Gigawati, comparabila cu cea a tuturor termocentralelor din Germania, o inversare majora de politica pentru cel mai mare producator mondial de gaze cu efect de sera, arata un studiu…

- In primele 9 luni din 2019, in UE, compativ cu perioada similara din 2018, inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel, au scazut cu -16.4% , totalizand 3,607,037 unitati, in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina au inregistrat o crestere de +3.4%, atingand valoarea de 6,929,897 unitati.…

- Sursele de energie eoliana si solara au acoperit 42,9% din consumul brut de electricitate, conform datelor din industrie, o crestere de aproape cinci puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2018, scrie Agerpres. Analiza a fost realizata de Centrul de Energie Solara (ZSW) din…

- In prezent, energia electrica generata de turbinele eoliene instalate in largul marii este responsabila pentru 0,3% din productia globala de electricitate, informeaza IEA in ceea ce sustine ca este cel mai amplu studiu cu privire la energia eoliana offshore realizat pana acum. Cu toate acestea, pe…

- Procentul de energie regenerabila folosit pe plan global ar urma sa creasca cu 50% in urmatorii cinci ani, determinat de extinderea panourilor fotovoltaice instalate pe locuinte, cladiri si in industrie, se arata intr-un raport publicat luni de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters,…

- ​Publicația germana Suddeutsche Zeitung a scris recent ca șefii grupului VW vor sa repoziționeze marcile de volum pentru a nu concura atât de mult cu marca de baza Volkswagen, iar Skoda ar urma sa fie marele perdant, fiindca va fi retrogradata și va ajunge sa concureze cu Dacia. Într-un…

- Principalele institute de cercetare economica din Germania au cerut miercuri autoritatilor de la Berlin sa renunte la politica bugetara "black zero" - prin care nu se fac noi imprumuturi - daca perspectiva economica pentru cea mai mare economie europeana se va deteriora suplimentar, transmite Reuters.…

- Aceasta toamna aduce cu sine o discutie extrem de spinoasa la Bruxelles. Care investitii din sectorul energetic vor avea, in viitor, dreptul sa primeasca finantare din fonduri europene sau de la unele din principalele institutii financiare internationale? Mai precis, vom mai putea finanta din bani UE…