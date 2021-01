PREMIERĂ în Bistrița: Curs acreditat de instructor de dans! Daca iți place sa dansezi și chiar ai invațat pe alții sa o faca, așa, din distracție, acum te poți profila in domeniu. In PREMIERA, la Bistrița va avea loc un curs acreditat de instructor de dans. Diploma e recunoscuta in intreaga Uniune Europeana. Romanului ii place sa danseze! Iar dansul este bun nu doar pentru ca te ajuta sa scapi de kilograme, dar iți și imbunatațește starea de spirit, te ajuta sa uiți de griji și iți „aduce” chiar și prieteni. Poate ca ești bun la dans, și ți-au zis-o și alții, atunci cand, la o petrecere, i-ai invațat sa danseze. De ce nu ai urma o cariera in domeniu? In… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

