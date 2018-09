Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana saudita Flynas a lansat o campanie de recrutare de femei saudite pentru posturi de copilot si insotitoare de zbor, o premiera in regatul ultraconservator, informeaza AFP. Anuntul survine dupa ce in iunie autoritatile din regat au ridicat interdictia impusa femeilor de…

- Yandex, compania rusa cunoscuta pentru motorul sau de cautare, a lansat intr-un orașel din regiunea Tatarstan primele servicii prin care oameni obișnuiți pot testa pe distanțe scurte cum este sa mergi cu o mașina autonoma. In mașina exista și un om are poate interveni la nevoie, dar compania spune ca…

- Florin Bratu, 38 de ani, și-a prelungit contractul cu Dinamo pana in 2020. Anunțul a fost facut azi, intr-o conferința de presa la care au fost prezenți Florin Bratu și Ionel Danciulescu, directorul general al "cainilor". "Ma simt foarte bine și sunt onorat pentru ceea ce s-a intamplat. ...

- Rusia examineaza luarea unor masuri de represalii impotriva Statelor Unite dupa ce acestea au impus sanctiuni asupra unei companii ruse ce ar fi ajutat Coreea de Nord, a anuntat viceministrul de externe rus Serghei Riabkov citat joi de agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES…

- Philip Morris Internațional (PMI) esta cea mai mare companie de tutun din lume. Brand-urile sale se afla în topul celor mai valoroase din lume. Iar anul trecut PMI a anunțat tranzitia sa catre „un viitor fara fum de țigara”, prin lansarea pe mai multe piețe a produselor IQOS. IQOS…

- U Craiova a recurs la o metoda inedita pentru Liga 1 pentru a-și informa fanii in ceea ce privește cheltuielile și veniturile din sezonul 2017-2018. "In ceea ce privește cheltuielile sezonului 2017/2018, am avut urmatoarele componente principale: - Salariile – 3.300.000 EUR - Taxele și impozitele aferente…