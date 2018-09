Premieră în Arabia Saudită: O companie recrutează copiloţi-femei Anuntul survine dupa ce in iunie autoritatile din regat au ridicat interdictia impusa femeilor de a conduce masini. La mai putin de 24 de ore dupa ce a publicat anunturile, compania low-cost primise aproape 1000 de candidaturi din partea sauditelor pentru posturi de copilot, a precizat joi pentru France Presse un purtator de cuvant al Flynas. 'Flynas doreste sa le confere femeilor saudite mai multa putere si sa le incurajeze sa joace un rol mai important in transformarea regatului', potrivit unui comunicat al companiei aeriene, care mentioneaza ca 'femeile sunt esentiale in succesul'… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

