PREMIERĂ. După 30 de ani, UDMR își realizează visul: Va avea reprezentant în Comisia SIE Este prima data dupa 1990 cand una dintre cele mai sensibile cutume parlamentare nu mai este respectata de catre actualele partide parlamentare, ceea ce demonstreaza ca trocul politic a primat in fața interesul național. Actualele partide parlamentare – PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, și-au imparțit in aceasta saptamana comisiile comune Camera Deputaților – Senat, iar in plenul reunit de saptamana viitoare ințelegerea va fi oficializata la vot, urmand ca fiecare formațiune sa-și aleaga nominal reprezentanții. Astfel, s-a decis ca viitoarea Comisie de control a activitații Serviciului de Informații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

