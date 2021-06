Stiri pe aceeasi tema

Un nou atentat terorist. Cel putin sase persoane au fost ucise, iar alte 13 au fost ranite Cel putin sase morti, in urma unui atentat produs la un miting propalestinian…

- Seria ajustata sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul I 2021, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in comunicatul de presa din 8 aprilie 2021. “Pe seria ajustata sezonier, in trimestrul I 2021, comparativ cu trimestrul…

- Revenirea pe anul in curs ar urma sa fie la limita pentru o regiune si un judet, in timp ce trei regiuni de dezvoltare din cele opt ale Romaniei si 20 de judete nu vor reusi sa revina la valoarea in termeni reali a PIB/locuitor din urma cu doi ani. Mai mult, in trei cazuri, Satu-Mare, Bistrita-Nasaud…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca scandalul din coaliție a fost unul firesc, un scandal prin care trece orice coaliție de guvernare. Criza a fost depașita, spune Iohannis, prin dialog și ințelegere din partea tuturor partidelor de guvernamant. Citește și: CTP il face PRAF pe…

- Simona Halep aduce in sfarșit vestea pe care o așteptau toți fanii acesteia. Jurnaliștii americani au fost cei care au anunțat in premiera ce se va intampla in viața jucatoarei de tenis. Ce a dezvaluit constanțeanca? Simona Halep, veste extraordinara pentru fani Celebra campioana a venit cu doua vești…

- Viața cetațenilor țarii nu s-a imbunatațit in ultimele luni, iar cei mai populari politicieni sunt Maia Sandu și Igor Dodon, arata rezultatele unui sondaj recent al companiei de consultanța și cercetare politica ”Intellect Group”. Potrivit cercetarii, doar un procent dintre intervievați considera…

- Societatea, managerii și chiar lumea agricola sunt in unanimitate in favoarea imbunatațirii performanțelor de mediu. In Europa dinamica nu este noua. Programul a fost lansat in anii 1990, cand fermierilor care au avansat la nivel productiv li s-a cerut sa adopte practici mai prietenoase din punctul…

- Criza a inceput acum cateva saptamani in Capitala, acolo unde se produc actele pentru toata tara, primul judet afectat fiind Timisul. La acel moment, Iasul avea alocate destule stocuri pentru satisfacerea cererilor in curs, dar, in prezent, numarul de carti de identitate care pot fi eliberate este mult…